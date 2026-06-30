Associação dos Engenheiros reforça importância da participação dos profissionais nas eleições do Sistema Confea/Crea

No próximo dia 3 de julho, profissionais registrados no Sistema Confea/Crea participarão das Eleições Gerais que definirão os novos dirigentes responsáveis por conduzir uma das maiores estruturas de fiscalização e representação profissional do país. Estão aptos a votar engenheiros, engenheiros agrônomos, geocientistas, tecnólogos e demais profissionais regularmente registrados e em situação regular junto ao Sistema.

Neste ano, a votação será realizada exclusivamente pela internet, proporcionando mais praticidade e segurança aos profissionais, que poderão exercer seu direito ao voto de qualquer local. O processo elegerá, entre outros cargos, o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), os presidentes dos Conselhos Regionais (Creas) e os diretores-gerais e administrativos das Caixas de Assistência dos Profissionais dos Creas (Mútuas), que atuarão no mandato de 2027 a 2029.

A Associação dos Engenheiros reforça a importância da ampla participação da categoria no processo eleitoral, destacando que o voto fortalece a representatividade das profissões e contribui para o aprimoramento das ações desenvolvidas pelo Sistema Confea/Crea em defesa da sociedade e dos profissionais.



Para o presidente da Associação dos Engenheiros, o engenheiro agrônomo André Luiz Borrasca, participar das eleições é um compromisso com o fortalecimento das profissões.

“O Sistema Confea/Crea desempenha um papel essencial na fiscalização do exercício profissional, na valorização das nossas categorias e na defesa da sociedade. A eleição é o momento em que cada profissional pode contribuir diretamente para definir os rumos da Engenharia, da Agronomia e das Geociências no Brasil. Quanto maior a participação, mais forte e representativo será o nosso Sistema. Por isso, faço um convite para que todos os profissionais aptos exerçam seu direito ao voto e participem desse importante processo democrático.”

Borrasca destaca ainda que a participação dos profissionais fortalece as entidades de classe e garante que as decisões futuras estejam alinhadas às necessidades dos diversos segmentos representados pelo Sistema Confea/Crea.

Como votar

As Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea e Mútua acontecerão no dia 3 de julho, com votação 100% on-line, das 8h às 19h (horário de Brasília).

O acesso será realizado por meio do sistema eletrônico oficial das eleições, utilizando o CPF e a senha cadastrada pelo profissional. Para participar, é necessário estar com o registro regular e os dados cadastrais atualizados junto ao Crea.