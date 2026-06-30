Prefeitura de Adamantina encerra ações da campanha Junho Violeta com roda de conversa sobre os direitos da pessoa idosa

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e de seus equipamentos, com a participação da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, realizou nesta terça-feira (30) o encerramento das ações da campanha Junho Violeta, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e de seus equipamentos, com a participação da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, realizou nesta terça-feira (30) o encerramento das ações da campanha Junho Violeta, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa.

O encerramento da campanha foi marcado por uma roda de conversa no Centro-Dia da Pessoa Idosa, reunindo usuários do serviço e profissionais da rede de proteção. A atividade contou com a participação da coordenadora do Procon de Adamantina, Larissa Noda, que abordou a importância da campanha, a prevenção e o enfrentamento às diversas formas de violência contra a pessoa idosa.

Durante o encontro, também foram apresentadas orientações sobre os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a prevenção de golpes, fraudes e práticas abusivas, situações que afetam com frequência a população idosa.

A iniciativa reforçou a importância da informação como instrumento de proteção, fortalecendo o trabalho integrado entre os órgãos públicos e as instituições que atuam na defesa dos direitos da pessoa idosa.