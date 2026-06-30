Adamantina conquista novas medalhas nos Jogos da Melhor Idade em Assis

A delegação de Adamantina segue se destacando na etapa da 7ª Região Esportiva dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), realizada em Assis. Organizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, a equipe já soma importantes conquistas e demonstra o potencial esportivo dos atletas do município. A delegação de Adamantina segue se destacando na etapa da 7ª Região Esportiva dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), realizada em Assis. Organizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, a equipe já soma importantes conquistas e demonstra o potencial esportivo dos atletas do município.



Com 43 representantes, Adamantina disputa as modalidades de atletismo, natação, coreografia, dança de salão, voleibol adaptado, xadrez e bocha.





Logo no início da competição, o município conquistou o 1º lugar na modalidade Coreografia, sob a coordenação da coreógrafa Roseane Minatel de Mattos.



As medalhas continuam chegando. Na natação, José Pereira de Souza Filho (Seu Paulista) conquistou as medalhas de ouro na categoria G masculino, provas de nado livre e costas. Já Lucia Amélia Dall Acqua Ferrari garantiu a medalha de prata também no nado livre na categoria A feminino.





No atletismo, Arlete Motoki Watanabe foi campeã no arremesso de peso da categoria A, conquistando a medalha de ouro, enquanto Walmira Alves Siqueira ficou com a medalha de bronze na mesma modalidade.



No xadrez feminino, Rosa Ikuko Motoki Ito conquistou a medalha de prata, ampliando o quadro de conquistas da delegação adamantinense.



Adamantina também está representada na bocha pelos atletas Benedito Jair Fragnan, Domingos Lazaretti Neto e José Cossi Neto, e na dança de salão pela dupla Adair Santos Azevedo e José Antônio Godoy.



No voleibol adaptado, a equipe da Categoria A mantém excelente desempenho e segue invicta, tendo vencido todas as partidas disputadas até a manhã desta segunda-feira (29). O município também participa da competição com equipes nas categorias B masculino e feminino.





Assis é a quinta cidade a sediar uma etapa regional do Jomi em 2026. A competição reúne mais de 1.300 atletas de 45 municípios, que disputam 15 modalidades esportivas.



Os atletas com melhor desempenho garantem vaga para a fase estadual dos Jogos da Melhor Idade, que será realizada entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Tupã.



A participação de Adamantina reforça o compromisso da Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com a valorização da pessoa idosa, incentivando a prática esportiva, a convivência social, a promoção da saúde e da qualidade de vida por meio do esporte.