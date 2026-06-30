Fundo Social de Solidariedade de Adamantina recebe doação de 80 mantas e roupas da OAB

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina recebeu, na manhã desta segunda-feira (29), a doação de 80 mantas destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social do município.

A iniciativa foi realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Adamantina, por meio da Comissão de Ação Social e Cidadania, em parceria com o Fundo Social. A entrega foi feita por representantes da entidade, reforçando o compromisso conjunto com a solidariedade e o cuidado com a população que mais necessita.

Além das 80 mantas, também foram entregues roupas usadas em bom estado de conservação, arrecadadas durante a campanha promovida pela OAB. Todas as doações serão destinadas às famílias atendidas pelos serviços de assistência social, contribuindo para amenizar os impactos das baixas temperaturas neste período do ano.

O Fundo Social de Solidariedade agradece à OAB de Adamantina, à Comissão de Ação Social e Cidadania e a todos os colaboradores que participaram da campanha e tornaram essa ação possível.

O gesto de cada um sempre faz a diferença. A solidariedade transforma vidas e fortalece nossa comunidade.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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