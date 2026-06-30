eMulti inicia trabalhos em quatro UBSs do município e amplia atendimentos à população

A Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina deu início às atividades da equipe multiprofissional (eMulti) em quatro Unidades Básicas de Saúde do município. Nesta primeira etapa, os atendimentos contemplam as UBSs da Vila Cicma, Jardim Brasil, Jardim Adamantina e Mario Covas, fortalecendo as ações desenvolvidas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).

A iniciativa representa um importante avanço para os moradores das regiões atendidas pelas quatro unidades, que passam a contar com suporte especializado mais próximo de suas comunidades. A expectativa é que o trabalho contribua para a melhoria da qualidade de vida da população e para o fortalecimento do atendimento preventivo.

A eMulti reúne profissionais das áreas de psicologia, nutrição, educação física e serviço social, que passam a atuar de forma integrada com os demais serviços da Atenção Básica. O objetivo é ampliar as ações de prevenção, promoção da saúde e acompanhamento de pacientes, oferecendo um atendimento mais completo e humanizado.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a implantação da equipe multiprofissional faz parte de uma estratégia de qualificação da rede municipal de saúde. A previsão é que o serviço seja ampliado gradativamente para outras UBSs do município, permitindo que um número cada vez maior de famílias seja beneficiado pelas ações da eMulti.

Por Folha Regional Adamantina

.