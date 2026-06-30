REVIVER ADAMANTINA REVIVER ADAMANTINA

Imagem de Nossa Senhora de Fátima e a placa indicativa exposta na Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Em 1955, quando passou sete meses em Portugal, o Sr. José Maria da Silva, pediu à um escultor uma peça de cedro brasileiro da sua santa de devoção, a Virgem de Fátima.

Trouxe a imagem para a sua residência na Fazenda Primavera, e através de uma grande procissão foi trazida para a Matriz de Santo Antônio em 1956, posteriormente foi conduzida para a Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

Por João Carlos Rodrigues / Autor dos Livros / Reviver Adamantina I e II

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