3º MotoRock Festival reúne cerca de 9 mil pessoas e consolida Adamantina como destino de grandes eventos

A 3ª edição do MotoRock Festival foi marcada por grande participação popular e intensa movimentação no Parque dos Pioneiros, consolidando-se como um dos principais encontros de motociclistas do interior paulista. Promovido pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com grupos de motociclistas, o evento integrou as comemorações pelos 77 anos do município. A 3ª edição do MotoRock Festival foi marcada por grande participação popular e intensa movimentação no Parque dos Pioneiros, consolidando-se como um dos principais encontros de motociclistas do interior paulista. Promovido pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com grupos de motociclistas, o evento integrou as comemorações pelos 77 anos do município.



Segundo estimativa da Polícia Militar, aproximadamente 9 mil pessoas passaram pelo festival durante os dois dias de programação. Moradores de Adamantina, visitantes de diversas cidades da região e motociclistas de diferentes estados prestigiaram uma programação que reuniu música, confraternização, gastronomia, empreendedorismo e valorização da cultura motociclística.





Centenas de motocicletas de diferentes modelos, marcas e estilos estiveram expostas no evento, atraindo apaixonados pelas duas rodas e o público em geral. Entre os destaques esteve a participação do empresário Edeval José Zagretti, que esteve no festival pela segunda vez acompanhado do filho, Márcio Zagretti, apresentando uma Leonette, um dos primeiros ciclomotores de 50 cilindradas fabricados no Brasil na década de 1960, equipada com motor Java. A motocicleta despertou a curiosidade dos visitantes e resgatou parte da história do motociclismo nacional.



Além das atrações voltadas ao universo das motocicletas, o MotoRock Festival também fortaleceu a economia local. A Feira da Mulher Empreendedora reuniu artesãs e empreendedoras de Adamantina, oferecendo uma ampla variedade de produtos e evidenciando o potencial do empreendedorismo feminino no município.





Outro espaço de destaque foi a QualiAgro, que aproximou produtores rurais e consumidores, levando ao público alimentos, produtos artesanais e itens produzidos em Adamantina, incentivando a agricultura familiar e valorizando a produção local.



Um dos momentos mais emocionantes da programação foi a inauguração de um monumento em homenagem ao motociclista Lurrique Ferrari, morador de Adamantina e atleta de manobras radicais (stunt e wheeling), falecido em novembro de 2025 durante uma apresentação no parque temático Beto Carrero World, em Santa Catarina. A cerimônia reuniu familiares, amigos e integrantes de motoclubes em um ato de respeito, reconhecimento e preservação de sua memória.