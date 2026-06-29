Lurrique Ferrari é homenageado com monumento no Parque dos Pioneiros

Um dos momentos mais marcantes da programação do 3º MotoRock Festival de Adamantina foi a inauguração de um monumento em homenagem ao piloto de manobras radicais Lurrique Ferrari. A cerimônia ocorreu na manhã deste domingo (28), no Parque dos Pioneiros, reunindo familiares, amigos, motociclistas e integrantes de diversos motoclubes em um ato de emoção e reconhecimento.

O monumento consiste em um painel metálico com a silhueta vazada de Lurrique realizando uma manobra sobre a motocicleta. Instalado na Rua Prefeito Antônio Cescon, nas proximidades do Espaço Gastronômico, o memorial passa a integrar de forma permanente o cenário do parque, tornando-se um símbolo da paixão pelo motociclismo e da trajetória do piloto adamantinense.

Reconhecido nacionalmente pelas apresentações de stunt e wheeling, modalidades que reúnem manobras de equilíbrio e habilidade sobre motocicletas, Lurrique Ferrari conquistou respeito e admiração no meio motociclístico por sua técnica, carisma e dedicação ao esporte. Participava de eventos em diversas regiões do país, levando sua paixão pelas duas rodas a festivais e encontros de motociclistas.

A carreira foi interrompida de forma trágica em novembro de 2025. Aos 36 anos, Lurrique morreu após sofrer um acidente durante uma apresentação do espetáculo “Hot Wheels Epic Show”, no parque temático Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina. O caso gerou grande comoção entre motociclistas e admiradores de todo o Brasil.

Morador de Adamantina, onde vivia com a família, Lurrique foi velado e sepultado no município. Na época, o cortejo e as homenagens reuniram centenas de pessoas, entre familiares, amigos e integrantes de motoclubes, que prestaram o último adeus ao piloto.

A inauguração do painel durante o MotoRock Festival representou um novo momento de reconhecimento à sua história. Em clima de respeito e emoção, os participantes acompanharam a homenagem que eterniza a memória de um dos principais nomes do motociclismo de Adamantina.

Além de preservar a lembrança de Lurrique Ferrari, o monumento reforça o vínculo entre a cidade e a cultura motociclística, tornando-se um espaço de referência para visitantes e participantes das próximas edições do MotoRock Festival. Para familiares, amigos e motociclistas, a homenagem representa o legado de um piloto que transformou sua paixão pelas motos em inspiração para milhares de pessoas.

Por Sigamais

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