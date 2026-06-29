Mutirão de castração e beneficia 234 cães e gatos em Adamantina

O município de Adamantina deu mais um importante passo no fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa animal. No último domingo (28), foi realizado no Conjunto Poliesportivo um mutirão de castração gratuita que atendeu 234 animais, sendo 86 cães e 148 gatos.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso à castração, considerada uma das principais ferramentas para o controle populacional de cães e gatos, além de contribuir para a prevenção do abandono, dos maus-tratos e para a promoção da saúde pública.

A ação foi resultado da união de esforços entre a Prefeitura de Adamantina, os Protetores Independentes de Animais de Adamantina (ADT), o deputado estadual Ricardo França e o vereador Prof. Daniel Fabri, contando ainda com o trabalho da equipe responsável pelos procedimentos cirúrgicos, servidores municipais, voluntários e o apoio da Câmara Municipal.

Os recursos destinados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ricardo França viabilizaram a realização do mutirão, ampliando o acesso da população a um serviço essencial para a proteção e o bem-estar animal.

Além do atendimento aos animais, a iniciativa reforça a importância da posse responsável e da conscientização da população sobre os cuidados com cães e gatos. A castração proporciona benefícios à saúde dos animais, reduz a reprodução descontrolada e contribui para diminuir o número de animais em situação de rua.

Com a realização do mutirão, Adamantina reafirma seu compromisso com a causa animal e com a construção de políticas públicas que promovam mais qualidade de vida para os animais e para toda a comunidade, por meio de ações preventivas e do trabalho conjunto entre o poder público, entidades e voluntários.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.