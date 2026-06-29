Novo boletim mostra que não houve mudança no número de casos de dengue em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município manteve o registro de 18 casos confirmados de dengue, conforme o boletim epidemiológico mais recente. Com 364 notificações registradas e taxa de positividade de 4,95%, a cidade permanece classificada em estágio de atenção.

Embora não tenha havido aumento no número de casos confirmados, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter as medidas preventivas, especialmente neste período de tempo instável, que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

De acordo com os dados epidemiológicos, a área atendida pela UBS Mário Covas concentra o maior número de confirmações, com 8 casos positivos entre 99 notificações. Em seguida aparecem as regiões do Jardim Brasil e Jardim Adamantina, com 2 casos confirmados cada.

A região da UBS Nove de Julho registra 3 casos positivos. Já as áreas da Cecap, CICMA e Dorigo contabilizam 1 caso confirmado em cada localidade. A Vila Jardim soma 39 notificações, sem confirmação de casos até o momento.

Diante desse cenário, a Administração Municipal reforça que a eliminação dos criadouros do mosquito continua sendo a principal forma de prevenção. Pequenas atitudes dentro de casa e nos quintais fazem a diferença no combate à doença.

Confira algumas medidas de prevenção:

Elimine os pratinhos dos vasos de plantas ou preencha-os com areia até a borda;

Mantenha calhas limpas e desobstruídas;

Lave diariamente os bebedouros de animais com água e sabão;

Mantenha recipientes de lixo fechados e evite o acúmulo de entulho;

Deixe as caixas d’água sempre bem vedadas;

Utilize telas ou mantenha os ralos fechados quando não estiverem em uso.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta ainda que, ao apresentar sintomas compatíveis com a dengue, a população procure imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e evite a automedicação.

Os principais sintomas são:

Febre alta de início repentino;

Dor intensa no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Manchas vermelhas na pele;

Mal-estar e falta de apetite.

Também é importante evitar o uso de medicamentos à base de ácido acetilsalicílico, como Aspirina, e anti-inflamatórios sem orientação médica, pois eles podem aumentar o risco de complicações.

A Prefeitura de Adamantina reforça que o combate à dengue depende do compromisso de toda a população. Eliminar recipientes que acumulam água é uma atitude simples, mas fundamental para proteger a saúde de todos.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

