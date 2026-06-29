De Adamantina para o Albert Einstein: egressa da FAI constrói carreira na saúde digital

A trajetória profissional da enfermeira Aline Cristine Sacoman Chignalia é um reflexo claro do impacto de uma formação sólida associada à busca contínua por inovação e aperfeiçoamento. Graduada pelo Centro Universitário de Adamantina – FAI, Aline hoje integra o corpo de colaboradores de uma das instituições de saúde mais prestigiadas da América Latina, o Hospital Israelita Albert Einstein, ao mesmo tempo em que desenvolve uma pesquisa de mestrado na FAMEMA.

Logo após sua formação na FAI, Aline buscou expandir seus horizontes profissionais na capital paulista, onde consolidou grande parte de sua carreira. Com forte identificação pela área de Atenção Primária à Saúde, ela direcionou seus estudos para essa especialidade. Com o objetivo de aprimorar sua atuação estratégica, ingressou posteriormente no MBA em Gestão em Saúde pela Universidade São Camilo de São Paulo, o que potencializou suas competências em liderança, gestão e inovação nos serviços de saúde.

Pesquisa de Mestrado na FAMEMA

A dedicação à evolução do setor de saúde também a levou ao ambiente acadêmico da pós-graduação stricto sensu. Hoje, ela realiza seu Mestrado em Ensino em Saúde na Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). Sua pesquisa científica avalia a inserção da saúde digital nos cursos de graduação de Medicina e Enfermagem das instituições públicas do Estado de São Paulo.

O estudo, que se encontra atualmente na fase de coleta de dados, busca mapear e compreender como os futuros profissionais de saúde estão sendo preparados para lidar com um ecossistema de trabalho progressivamente tecnológico. Segundo a pesquisadora, a escolha do tema foi motivada diretamente por sua vivência diária na área da saúde digital e pela profunda convicção de que estes conceitos devem ser integrados desde a graduação para capacitar os estudantes frente aos desafios de uma era digital.

Reconhecimento à FAI

Ao resgatar suas origens acadêmicas, Aline é enfática sobre a relevância do Centro Universitário de Adamantina em seu crescimento. “A FAI teve um papel fundamental na minha construção profissional. Foi a instituição que me proporcionou uma base sólida de conhecimentos, além de incentivar o desenvolvimento do pensamento crítico, da ética e do compromisso com a profissão. Tenho muito orgulho de ter me formado na FAI, pois essa trajetória fez toda a diferença na minha vida profissional”, declara.

Como forma de motivar a comunidade discente atual da instituição, a egressa compartilha uma mensagem de perseverança e expansão de horizontes profissionais: “Aos alunos que desejam seguir um caminho semelhante, deixo a mensagem de que nunca deixem de estudar e de buscar novos conhecimentos. Não tenham medo de se arriscar e explorar oportunidades além da sua cidade ou região. O mundo oferece inúmeras possibilidades de crescimento pessoal e profissional. Acreditem no seu potencial, sejam persistentes e estejam sempre abertos a novos desafios, pois cada experiência contribui para a construção de uma trajetória de sucesso.”

Por Gustavo Amaral – Crédito das fotos: Arquivo pessoal / Agência/FAI

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