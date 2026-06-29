Campeonato Varzeano de Futebol de Adamantina tem vitória do Resenha EC e Betão FC

As equipes do Resenha EC do Jardim Brasil e Betão FC estrearam com resultados importantes no Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo de Adamantina 2026.

As duas equipes superaram com as vitórias os seus adversários Fratelo’s Sport FC e San Remo EC.

A realização de mais uma rodada do futebol varzeano aconteceu no sábado (27) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, pela a 6° rodada da competição.

OS JOGOS

RESENHA EC VENCE FRATELO’S SPORT FC

Na primeira partida o Resenha EC/ Panela Caipira do Jardim Brasil derrotou por 4 a 3, a equipe do Fratelo’s Sport/ Rita Nery Fotógrafa/ Aurora.

Os gols foram marcados através dos jogadores Matheus, Fabiano, Felipe e Júnior.

BETÃO FC VENCE SAN REMO EC

Após um empate sem abertura de contagem na 1° etapa sobre uma forte marcação do adversário, o Betão FC/ Med Imagem voltou melhor na 2° etapa se impondo em campo apresentando um bom futebol e venceu o San Remo E.C/ Marcos Construtor por 2 a 0.

Betinho Procópio e Maurinho (em cobrança de penalidades) marcaram os gols que garantiram a vitória.

TREZE EQUIPES

O Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo 2026 conta com 13 equipes de Adamantina divididas em 3 grupos.

GRUPO – A

-Betão FC

-Borussia FC

-San Remo EC

-Resenha EC

-Fratelo’s Sport

GRUPO – B

-S.E. Hookan Valen

-Portuguesa FC

-Vila Freitas FC

-Real Unidos FC

GRUPO – C

-Adamantina City

-Vila Jamil EC

-Lagoa Seca FC

-Olímpicos

CINCO JOGADORES

De acordo com o regulamento, os dirigentes de equipes poderão inscrever 5 jogadores que não seja residente no município de Adamantina.

JOGOS

Os jogos são realizados aos sábados – domingos e terças.

ORGANIZAÇÃO

Selar (Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina

-Os jogadores Maurinho e Betinho Procópio fizeram os gols do Betão F.C.

Por: Jair Kbça