Campeonato Varzeano de Futebol de Adamantina tem vitória do Resenha EC e Betão FC

As equipes do Resenha EC do Jardim Brasil e Betão FC estrearam com resultados importantes no Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo de Adamantina 2026.
As duas equipes superaram com as vitórias os seus adversários Fratelo’s Sport FC e San Remo EC.
A realização de mais uma rodada do futebol varzeano aconteceu no sábado (27) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, pela a 6° rodada da competição.
OS JOGOS
RESENHA EC VENCE FRATELO’S SPORT FC
Na primeira partida o Resenha EC/ Panela Caipira do Jardim Brasil derrotou por 4 a 3, a equipe do Fratelo’s Sport/ Rita Nery Fotógrafa/ Aurora.
Os gols foram marcados através dos jogadores Matheus, Fabiano, Felipe e Júnior.
BETÃO FC VENCE SAN REMO EC
Após um empate sem abertura de contagem na 1° etapa sobre uma forte marcação do adversário, o Betão FC/ Med Imagem voltou melhor na 2° etapa se impondo em campo apresentando um bom futebol e venceu o San Remo E.C/ Marcos Construtor por 2 a 0.
Betinho Procópio e Maurinho (em cobrança de penalidades) marcaram os gols que garantiram a vitória.
TREZE EQUIPES
O Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo 2026 conta com 13 equipes de Adamantina divididas em 3 grupos.
GRUPO – A
-Betão FC
-Borussia FC
-San Remo EC
-Resenha EC
-Fratelo’s Sport
GRUPO – B
-S.E. Hookan Valen
-Portuguesa FC
-Vila Freitas FC
-Real Unidos FC
GRUPO – C
-Adamantina City
-Vila Jamil EC
-Lagoa Seca FC
-Olímpicos
CINCO JOGADORES
De acordo com o regulamento, os dirigentes de equipes poderão inscrever 5 jogadores que não seja residente no município de Adamantina.
JOGOS
Os jogos são realizados aos sábados – domingos e terças.
ORGANIZAÇÃO
Selar (Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina
-Os jogadores Maurinho e Betinho Procópio fizeram os gols do Betão F.C.
Por: Jair Kbça