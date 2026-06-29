Centro de Treinamento Unimed revela talentos e promove inclusão social em Adamantina

Há oito anos, a professora e treinadora Flávia Pinheiro lidera um projeto que vem transformando a realidade de jovens por meio do esporte.

O Centro de Treinamento Unimed (CTU) em Adamantina. A iniciativa atende meninas de 9 a 14 anos, oferecendo formação esportiva aliada a valores como disciplina, inclusão e qualidade de vida.

As atividades acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 17h30, na quadra da Eurico Leite, atualmente com turmas voltadas para meninas.

Um dos diferenciais do projeto é o caráter inclusivo: não é necessário ser beneficiário da Unimed para participar — qualquer jovem dentro da faixa etária pode se inscrever.

Mais do que ensinar fundamentos do basquete, o CTU se destaca como um projeto social estruturado, oferecendo: instrução técnica qualificada, uniformes para os atletas, incentivo à saúde e bem-estar e o desenvolvimento da cidadania.

A proposta conecta jovens ao esporte como ferramenta de transformação social, promovendo oportunidades e fortalecendo vínculos comunitários.

O desempenho recente das equipes também reflete o trabalho consistente realizado ao longo dos anos.

O CTU participa da Liga Regional de Basquete do Centro-Oeste Paulista, na categoria Sub-12 e categoria Sub-14.

Por Jéssica Nakadaira / Diário do Oeste

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