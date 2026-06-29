Paróquia Santo Antônio entrega Onix zero km ao ganhador da Festa Junina do Padroeiro

A Paróquia Santo Antônio, de Adamantina, realizou na manhã do última sábado (27) a entrega oficial do automóvel Chevrolet Onix zero quilômetro ao ganhador do principal prêmio da 34ª Festa Junina do Padroeiro Santo Antônio.

O veículo foi entregue a Luis Alves, morador de Guaiçara, município vizinho a Lins com cerca de 11,5 mil habitantes. Trabalhador da Fazenda Santa Adelina, propriedade do Grupo Branco Peres, ele foi o contemplado no sorteio realizado durante a festa, na noite do último 20 de junho (sábado), no Recinto Poliesportivo de Adamantina.

O Chevrolet Onix foi o prêmio mais aguardado da campanha beneficente promovida pela paróquia. Além do automóvel, o sorteio também distribuiu duas bicicletas elétricas, ampliando a participação do público na ação solidária.

A entrega do veículo marcou o encerramento de mais uma edição da campanha, que mobilizou voluntários, patrocinadores e a comunidade regional, reafirmando o espírito de solidariedade que caracteriza a festa ao longo de suas mais de três décadas de realização.

A tradicional Festa Junina do Padroeiro integra o calendário oficial de eventos de Adamantina e reúne anualmente milhares de pessoas. Com entrada gratuita, o evento tem caráter beneficente, destinando toda a arrecadação para a manutenção das atividades religiosas e dos projetos assistenciais desenvolvidos pela Paróquia Santo Antônio.

Por Redação – Foto: Milton Ura/No Click com o Senhor

.