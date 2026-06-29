Domingo de muito trabalho no Poliesportivo com o mutirão de castração gratuita de cães e gatos

O Conjunto Poliesportivo de Adamantina foi palco, neste domingo (28), de uma importante ação voltada à proteção e ao bem-estar animal. O mutirão de castração gratuita de cães e gatos, que disponibilizou 200 vagas, mobilizou equipes técnicas, voluntários e representantes de diferentes instituições para atender os moradores do município. Só pela manhã foram realizadas 100 castrações.

A iniciativa reuniu representantes dos Protetores Independentes de Animais de Adamantina (ADT), da Prefeitura de Adamantina, da Câmara Municipal, da equipe responsável pelos procedimentos cirúrgicos e da equipe viabilizada por meio de emenda destinada pelo deputado estadual Ricardo França, além de dezenas de tutores que levaram seus animais para o atendimento.

O mutirão representa um importante avanço nas ações de controle populacional de cães e gatos, contribuindo para a promoção da saúde e do bem-estar animal, além de fortalecer as políticas públicas voltadas à prevenção do abandono e à guarda responsável.

A ação é resultado da parceria entre os Protetores Independentes de Animais de Adamantina (ADT), a Prefeitura de Adamantina, o deputado estadual Ricardo França e o vereador Prof. Daniel Fabri, unindo esforços em prol da causa animal e da ampliação do acesso gratuito à castração.

Reconhecido pelo trabalho em defesa da causa animal, o deputado estadual Ricardo França tem apoiado iniciativas que fortalecem políticas públicas de proteção e bem-estar animal em diversos municípios paulistas, contribuindo para ampliar o acesso da população a serviços essenciais como a castração.

Além de beneficiar diretamente centenas de famílias, a castração desempenha papel fundamental na saúde pública, auxiliando no controle da população de cães e gatos, reduzindo o número de animais em situação de abandono, prevenindo maus-tratos e contribuindo para diminuir a proliferação de animais nas ruas.

A Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com a implementação e o apoio a políticas públicas voltadas à proteção animal, incentivando a posse responsável e promovendo ações que garantam mais qualidade de vida aos animais e à comunidade.

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