Adolescente de 15 anos é apreendido com drogas em Adamantina

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite deste sábado (27) por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, em Adamantina. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar durante patrulhamento no Parque dos Pioneiros.

Segundo a PM, a equipe avistou um grupo ao lado de um caminhão estacionado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Alameda Kanematsu Munemassa. Com a aproximação da viatura, os indivíduos se dispersaram, e o adolescente foi abordado por já ser conhecido dos policiais por suposto envolvimento com o tráfico.

Na revista pessoal, foram encontradas nove porções de cocaína prontas para venda, além de um canivete e uma pequena tesoura. O adolescente informou que havia recebido a droga de um homem que estava no local e que venderia cada porção por R$ 50, ficando com metade do valor arrecadado.



Após a informação, outras equipes abordaram dois suspeitos nas proximidades. Com um deles nada foi encontrado, enquanto o outro portava uma porção de maconha.