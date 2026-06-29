Escolas municipais desenvolverão projeto de valorização ao protagonismo e participação feminina na sociedade

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Adamantina passarão a participar das atividades do projeto Soul Feminina, criado pela juíza de Direito da Comarca, Ruth Duarte Menegatti e que agora conta com a parceria também da Prefeitura do município por meio da Secretaria de Educação. O objetivo é valorizar o protagonismo feminino e promover reflexões sobre a contribuição das mulheres para a construção da sociedade.

A proposta será trabalhada nas unidades escolares por meio do projeto “Calendário da Vida 2026”, que neste ano aborda o tema “Mulheres que Fizeram História”, incentivando a pesquisa, a reflexão e o protagonismo estudantil, fortalecendo valores que contribuem para a formação de uma sociedade mais justa, consciente e igualitária. Sendo assim, possibilitará a aplicação de ações educativas que promovam cidadania, respeito, inclusão e formação integral dos estudantes, bem como contribuam para a formação de valores como empatia, respeito às diferenças e reconhecimento da importância das mulheres.

De acordo com a Educação Municipal, o projeto está alinhado às diretrizes que incentivam a valorização das contribuições femininas na história, na ciência, na cultura e na política, promovendo uma formação mais cidadã e igualitária.

A parceria entre Poder Judiciário e Prefeitura e foi anunciada durante o lançamento oficial do “Calendário da Vida 2026” realizado na última quarta-feira (24), no Fórum da Comarca de Adamantina, onde estiveram presentes autoridades executivas e judiciárias, educadores e alunos da rede municipal.

“Com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), por meio do artigo 26-B, torna-se fundamental valorizar e dar visibilidade às contribuições das mulheres na construção da sociedade, reconhecendo seu protagonismo na história, na ciência, na cultura, na política e em tantos outros espaços. Educar também é ampliar referências, fortalecer identidades e inspirar novas gerações”, destacou a Dra. Ruth durante a cerimônia.

Por Folha Regional Adamantina

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