Criado em 2024, Lions Clube ‘Cidade Joia’ desenvolve projetos e mantém causas globais

Na edição ao vivo de segunda-feira (22) do programa Entrevista da Semana esteve na TV Folha Regional o presidente do Lions Clube de Adamantina – Cidade Joia, Elcio Soares Bueno de Oliveira, ara falar sobre a atuação do clube de serviço no município.

Criado no Ano Leonístico 2024/2025, sob a presidência da Bete Corraro, o Lions tem desenvolvido projetos e desenvolvendo as causas globais do Lions, voltadas à Saúde – Visão e Diabetes –, ao Social – Combate à Fome – e Meio Ambiente.

“Temos procurado promover ações que beneficiem a comunidade, em especial aqueles que mais necessitam de ajuda, assim como as diretrizes do Lions Interacional, que é reconhecido como o maior clube de serviço do mundo, já que está presente em mais de 200 países e possui mais de 1,5 milhão de associados e o único que tem uma cadeira cativa na ONU (Organização das Nações Unidas)”, enfatizou Elcio.

No dia 19 de junho, por exemplo, o Lions Cidade Joia fez uma importante doação para a da Santa Casa e da ARCA (Associação de Renais Crônicos de Adamantina): a entrega oficial de três cadeiras de hemodiálise para o atendimento dos pacientes. A cerimônia de entrega ocorreu na última sexta-feira (19) e reuniu membros do próprio clube de serviço presidido pelo CL Elcio Bueno, bem como representantes da Santa Casa, da ARCA (Associação dos Renais Crônicos de Adamantina), profissionais da saúde e autoridades municipais. Entre os presentes estavam o prefeito José Tiveron, o presidente da Câmara Municipal, Eder Ruete e a secretária municipal de saúde Cris Jacomasso Marquetti.

Os equipamentos foram conquistados por meio de recursos da Fundação de Lions Clubs Internacional (LCIF), que transforma vidas por meio da força das doações, com mais de US$ 1,3 bilhão em subsídios que impactam 200 países e regiões.

Ao final da entrevista, o presidente ‘abriu as portas do Lions’ para a população, informando que as reuniões ocorrem quinzenalmente, as terças-feiras. “Aproveito para convidar aqueles que tiverem interesse de conhecer o nosso clube, com relação a funcionamento e como se associar. Pode entrar em contato que vamos orientar da melhor forma possível”.

A entrevista completa pode ser assistida no Facebook do Folha Regional.

Por Folha Regional Adamantina