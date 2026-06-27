Começou a 3ª edição do MotoRock Festival em Adamantina, com programação ampliada e acampamento para motociclistas

Teve início neste sábado (27), no Parque dos Pioneiros, a 3ª edição do MotoRock Festival de Adamantina, reunindo um grande público e mais de 60 motoclubes de diferentes cidades e estados. O evento, promovido pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, integra a programação oficial dos 77 anos do município e segue até este domingo (28).

Muita gente foi curtir a noite especial. Com uma proposta renovada em 2026, o MotoRock Festival ampliou sua programação e passou a contar com um acampamento exclusivo para motociclistas, proporcionando mais conforto e integração entre os participantes. A iniciativa foi planejada em conjunto pelas secretarias municipais, com apoio dos grupos de motociclistas locais, fortalecendo a permanência dos visitantes durante os dois dias de evento.

A programação reúne café da manhã para os motociclistas na manhã deste domingo, apresentações de bandas de rock, praça de alimentação, estandes de roupas, acessórios e exposição e comercialização de motocicletas. A presença de motoclubes dos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul reforça o caráter regional e interestadual do encontro.

Além do entretenimento, o MotoRock Festival contribui para o fortalecimento do turismo e da economia local, movimentando os setores de hotelaria, alimentação, comércio e serviços, além de ampliar a circulação de visitantes em Adamantina.

Mulher Empreendedora e OMIN

O festival também abre espaço para a valorização do empreendedorismo feminino por meio da feira organizada pelo Fundo Social de Solidariedade.

A população de Adamantina e região pode conhecer e adquirir produtos confeccionados por empreendedoras do município, que expõem artesanato, alimentos, acessórios, sublimação, papelaria criativa, velas aromáticas, artes sacras, entre outros itens.

A iniciativa fortalece a geração de renda, incentiva a economia criativa e amplia a visibilidade das empreendedoras locais, reafirmando o compromisso da Administração Municipal com o desenvolvimento econômico e social.

QualiAgro valoriza a agricultura familiar

Outro destaque da programação é a participação da QualiAgro, feira da agricultura familiar organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), reunindo produtores rurais de Adamantina.

Os visitantes encontram uma grande variedade de produtos comercializados diretamente pelos agricultores, como hortifrúti, leite e derivados, mel e alimentos produzidos no município.

Neste ano, a participação da QualiAgro tem como tema “Da Terra para a Estrada”, conectando o universo do motociclismo com a produção rural, valorizando os produtores locais e incentivando o consumo de alimentos frescos, artesanais e regionais.

A presença da feira reforça o compromisso da Administração Municipal com o fortalecimento da agricultura familiar, a geração de renda no campo e a aproximação entre produtores e consumidores.

Com o sucesso do primeiro dia, o MotoRock Festival reafirma Adamantina como referência regional na realização de grandes eventos culturais e turísticos, promovendo lazer, integração, desenvolvimento econômico e valorização dos talentos, empreendedores e produtores locais. A programação continua neste domingo (28), no Parque dos Pioneiros, com novas atrações musicais, atividades e a expectativa de receber um público ainda maior.

Por: Prefeitura de Adamantina