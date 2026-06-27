Adamantinense participa da Feicort 2026 e destaca carne de sol de búfalo

A adamantinense Bina Aidar, assadora profissional, participou da Feicort 2026, realizada nesta semana, em Presidente Prudente. Considerada uma das principais feiras voltadas ao setor pecuário, o evento reuniu milhares de visitantes de diversas regiões do Brasil.
Durante a feira, Bina atuou na estação gastronômica dedicada à carne de sol de búfalo, preparando e apresentando o produto ao público. O espaço recebeu a visita de autoridades, pecuaristas, empresários e profissionais ligados ao agronegócio.
A participação da profissional de Adamantina reforça a presença de talentos da região em eventos de destaque nacional, levando sua experiência na gastronomia e no preparo de carnes para um dos maiores encontros do setor pecuário brasileiro. (Por: Redação – Foto: Arquivo pessoal)