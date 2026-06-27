Campeonato Varzeano de Futebol de Adamantina terá sequência neste sábado com duas partidas

A competição da várzea adamantinense o tradicional Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo de Adamantina/ 2026 Dará sequência neste sábado (27) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, com duas partidas válidas pela 6° rodada da competição.

JOGOS

Na primeira partida marcada para iniciar às 15h30 o Resenha E.C do Jardim Brasil/ Med Imagem enfrenta o Fratelo’s Sport/ Rita Nery Fotógrafa.

Na segunda partida às 16h30, o Betão FC enfrentará o San Remo EC/ Marcos Construtor.

TREZE EQUIPES

A competição conta com 13 equipes de Adamantina divididas em 3 grupos. Confira

GRUPO – A

-Betão FC

-Borussia FC

-San Remo EC

-Resenha EC

-Fratelo’s Sport

GRUPO – B

-SE Hookan Valen

-Portuguesa FC

-Vila Freitas FC

-Real Unidos FC

GRUPO – C

-Adamantina City

-Vila Jamil EC

-Lagoa Seca FC

-Olímpicos

CINCO JOGADORES

Os dirigentes de equipes poderão inscrever 5 jogadores que não seja residente no município de Adamantina. Os jogos estão sendo realizados aos sábados- domingos e terças.

ORGANIZAÇÃO

Selar Adamantina.

Por Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery e Marcinho Filho

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