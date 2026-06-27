Campeonato Varzeano de Futebol de Adamantina terá sequência neste sábado com duas partidas

A competição da várzea adamantinense o tradicional Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo de Adamantina/ 2026 Dará sequência neste sábado (27) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, com duas partidas válidas pela 6° rodada da competição.
JOGOS
Na primeira partida marcada para iniciar às 15h30 o Resenha E.C do Jardim Brasil/ Med Imagem enfrenta o Fratelo’s Sport/ Rita Nery Fotógrafa.
Na segunda partida às 16h30, o Betão FC enfrentará o San Remo EC/ Marcos Construtor.
TREZE EQUIPES
A competição conta com 13 equipes de Adamantina divididas em 3 grupos. Confira
GRUPO – A
-Betão FC
-Borussia FC
-San Remo EC
-Resenha EC
-Fratelo’s Sport
GRUPO – B
-SE Hookan Valen
-Portuguesa FC
-Vila Freitas FC
-Real Unidos FC
GRUPO – C
-Adamantina City
-Vila Jamil EC
-Lagoa Seca FC
-Olímpicos
CINCO JOGADORES
Os dirigentes de equipes poderão inscrever 5 jogadores que não seja residente no município de Adamantina. Os jogos estão sendo realizados aos sábados- domingos e terças.
ORGANIZAÇÃO
Selar Adamantina.
Por Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery e Marcinho Filho
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