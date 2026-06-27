Adamantina participa dos Jogos da Melhor Idade em Assis e conquista primeiro lugar na coreografia

Adamantina está representada na etapa da 7ª Região Esportiva dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), realizada em Assis. A cerimônia oficial de abertura aconteceu na sexta-feira (26), no Ginásio Municipal Jairo Ferreira dos Santos, o Jairão.

Representando o município na solenidade estiveram a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, a vice-presidente Vilma Guelsi e a coordenadora e assistente social do Fundo Social, Camila Camargo.

A delegação de Adamantina, organizada pela Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, conta com 43 atletas que disputam as modalidades de atletismo, natação, coreografia, dança de salão, voleibol adaptado, xadrez e bocha.

Logo no início da competição, o município já celebrou uma importante conquista ao garantir o 1º lugar na modalidade coreografia, resultado que evidencia o empenho, a dedicação e o talento dos integrantes da equipe.

Assis é a quinta cidade a sediar uma etapa regional do Jomi em 2026. A competição reúne mais de 1.300 atletas de 45 municípios, que disputam 15 modalidades: atletismo, basquete 3×3 adaptado, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.

Os atletas que alcançarem os melhores resultados garantem vaga para a final estadual dos Jogos da Melhor Idade, que será realizada entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Tupã.

A participação de Adamantina reforça o compromisso da Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com a valorização da pessoa idosa, incentivando a prática esportiva, a convivência social, a promoção da saúde e da qualidade de vida por meio do esporte.

Por Comunicação Prefeitura de Adamantina

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