Akabochi, do FAI Adamantina Futsal é anunciado por equipe da Itália

O atleta Akabochi, que integrou a equipe FAI Adamantina Futsal Sub-20 durante o primeiro semestre, inicia um novo desafio em sua trajetória esportiva e passará a defender o Rosolini, da Itália.

A oportunidade surgiu por meio de seu empresário, Pedrinho, da P1 Sport, e é resultado do trabalho, da dedicação e do excelente desempenho apresentado pelo atleta ao longo da temporada, contribuindo para a campanha de destaque da equipe.

A diretoria do FAI Adamantina Futsal através das redes sociais, desejou boa sorte ao atleta. “Registramos nosso agradecimento pelo comprometimento, respeito e entrega de Akabochi enquanto vestiu a camisa do Adamantina FAI Sub-20. Sua evolução dentro das quadras é motivo de orgulho e demonstra que o esforço diário é recompensado”, afirmou.

“Desejamos muito sucesso nesta nova etapa. Que este seja um período de muito aprendizado, crescimento e conquistas, representando o futsal brasileiro com humildade, profissionalismo e determinação. Conquistas como essa reforçam a missão do nosso projeto: oferecer treinamento de qualidade, criar oportunidades e abrir caminhos para que cada vez mais jovens possam realizar seus sonhos por meio do esporte”, continuou a nota da diretoria.

“Agradecemos à Secretaria Municipal de Esportes de Adamantina, à FAI, ao Capaz, aos nossos patrocinadores, colaboradores e às famílias que acreditam e abraçam o nosso projeto, tornando momentos como este possíveis. Parabéns, Akabochi! Estaremos sempre na torcida pelo seu sucesso. O Futsal Respira”, finalizou a nota da diretoria da equipe adamantinense de futsal.

Por Rita Nery, com informações de Daniel Marques.