Dois homens são presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Adamantina

Dois homens, de 18 e 35 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite de quinta-feira (2), em um bar da Vila Brasil, em Adamantina.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada após denúncias de que o local estaria sendo utilizado para o comércio de entorpecentes. As equipes se deslocaram até o estabelecimento e observaram três pessoas que apresentaram comportamento suspeito ao perceberem a chegada das viaturas.

Durante a abordagem, um dos homens foi revistado e liberado, pois nada de ilícito foi encontrado com ele.

O segundo abordado, de 35 anos, morador de Parapuã, estava com R$ 4.500 em dinheiro e um telefone celular. Segundo a ocorrência, ele informou que havia sete cigarros de maconha em seu veículo, totalizando 9,27 gramas, que foram apreendidos.



O terceiro abordado, de 18 anos, informou aos policiais que possuía entorpecente em sua residência. No local, foi encontrada uma porção de maconha embalada em um saco plástico, pesando 12,57 gramas. Um aparelho celular também foi apreendido.

Ao final da ocorrência, os policiais apreenderam as porções de maconha, o dinheiro e os celulares. Os dois homens receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A prisão foi ratificada pelo delegado de polícia, e os dois permaneceram à disposição da Justiça.