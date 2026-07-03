Prefeitura de Adamantina promove formação para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes

Encontro preparou profissionais da Educação Municipal, conselheiros do CMDCA e Conselheiros Tutelares para a implantação dos Centros de Escuta Especializada e a atualização dos fluxos da Rede de Proteção. Encontro preparou profissionais da Educação Municipal, conselheiros do CMDCA e Conselheiros Tutelares para a implantação dos Centros de Escuta Especializada e a atualização dos fluxos da Rede de Proteção.



A Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e Educação, realizou na quarta-feira (1º), no Anfiteatro Fernando Paloni, da Biblioteca Municipal, o encontro de formação “Quando a Criança Fala: Como Acolher, Proteger e Encaminhar”.





Promovida pela Rede Intersetorial de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, a capacitação reuniu os demais profissionais da Educação Municipal — incluindo equipes gestoras, coordenadores pedagógicos, auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs), inspetores de alunos, secretários escolares, equipes administrativas, profissionais da alimentação escolar, serviços gerais e demais servidores que atuam nas unidades de ensino — além de conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Conselheiros Tutelares, em dois períodos de formação.



Com o tema “Revelação Espontânea, Acolhimento Inicial e Proteção Integral”, a atividade foi conduzida pelo psicólogo e mestre em Educação Bruno Rissatto Pereira, integrante da equipe técnica do Órgão Gestor da Assistência Social de Adamantina e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).





Ao longo do encontro, foram apresentados os principais aspectos da Lei nº 13.431/2017 e das demais normativas que estruturam o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na atuação dos profissionais diante de uma revelação espontânea ou da identificação de sinais e indícios de possível violação de direitos.



Também foram abordados temas como acolhimento inicial, diferenciação entre acolhimento inicial, Escuta Especializada e Depoimento Especial, preenchimento do Registro de Atendimento Inicial (Revelação Espontânea) e os novos fluxos de atendimento e comunicação da Rede. Os participantes conheceram o percurso previsto para cada situação, desde o acolhimento inicial ou da identificação de possíveis indícios de violação de direitos, passando pelo encaminhamento aos Centros de Escuta Especializada, pela realização da Escuta Especializada e pela definição das medidas e encaminhamentos de proteção cabíveis.





Outro destaque da formação foi a apresentação da reestruturação da Rede Intersetorial, que contempla a implantação dos Centros de Escuta Especializada, a atualização dos fluxos de atendimento e comunicação entre os serviços e a padronização dos instrumentos técnicos utilizados pelos profissionais.



O objetivo foi preparar os participantes para atuarem de forma segura, acolhedora e responsável no primeiro atendimento à criança ou ao adolescente, garantindo uma resposta rápida, articulada e alinhada à legislação vigente, reduzindo a revitimização e fortalecendo a proteção integral.



A capacitação integra o processo de implantação dos Centros de Escuta Especializada e de atualização da Rede Intersetorial de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente de Adamantina, fortalecendo a atuação integrada entre Educação, Assistência Social, Saúde, Conselho Tutelar, Sistema de Justiça e os demais órgãos responsáveis pela garantia dos direitos da infância e da adolescência.





Com a realização da formação, a Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com a qualificação permanente dos profissionais e com o fortalecimento da atuação integrada da Rede de Proteção, investindo na preparação dos adultos de referência que atuam diariamente nas unidades escolares e que, muitas vezes, representam o primeiro ponto de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de violência.



A principal mensagem do encontro foi que “a proteção começa na forma como acolhemos”, reforçando que o primeiro atendimento prestado a uma criança ou adolescente pode representar o início de um processo de cuidado, proteção e garantia de direitos.



