Alunos de Nutrição da FAI realizam ação de educação alimentar na Festa Junina do PAS II

Os alunos do curso de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina – FAI realizaram uma ação de extensão voltada à educação alimentar e nutricional durante a Festa Junina da Unidade Básica de Saúde PAS II, em Adamantina, no dia 29 de junho de 2026.

O objetivo principal da atividade foi incentivar escolhas alimentares saudáveis e adaptadas para indivíduos com hipertensão arterial e diabetes mellitus, aproveitando o contexto festivo para abordar o consumo consciente de comidas típicas. A iniciativa ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Grupo de Práticas Corporais – PAS II.

Durante o evento, os estudantes desenvolveram uma metodologia dividida em duas etapas: uma exposição dialogada inicial sobre educação em saúde e, na sequência, uma sessão de degustação. Foram servidas preparações culinárias elaboradas pelos próprios alunos, além de pratos oferecidos pela secretaria e trazidos pelos participantes. O foco das orientações esteve na substituição de ingredientes tradicionais por opções que reduzem o teor de açúcar, sódio e gorduras. Os futuros nutricionistas enfatizaram que os pratos juninos possuem valor afetivo e cultural, mas que podem ser integrados a uma rotina equilibrada por meio de adaptações que não comprometam o sabor.

O público-alvo, composto por adultos e idosos atendidos pelo Grupo de Práticas Corporais, demonstrou alto interesse pelas adaptações nutricionais e solicitou as receitas para reprodução no ambiente familiar. A ação promoveu a integração entre a comunidade, os profissionais de saúde do município e o ambiente universitário.

O projeto ficou a cargo da coordenadora do curso Prof.ª Ma. Raquel Clapis Ribas Tripolone, acompanhada pelos alunos colaboradores Jaqueline Alves Serafim, Maria Gabriela Garozi Boiago, Bruno Ledo, Giovane Dias e Mateus Schuindt Martins.



Por Jéssica Nakadaira

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