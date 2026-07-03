Adamantina recebe Selos Ouro e Inovação do Facilita SP e se destaca entre os municípios com melhor ambiente para novos negócios

Adamantina está entre os municípios paulistas reconhecidos pelo Governo do Estado de São Paulo pelas ações voltadas à modernização da gestão pública e à melhoria do ambiente de negócios. A cidade recebeu os Selos Ouro e Inovação do programa Facilita SP, concedidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) aos municípios que implementam políticas de simplificação administrativa e incentivo ao empreendedorismo. Adamantina está entre os municípios paulistas reconhecidos pelo Governo do Estado de São Paulo pelas ações voltadas à modernização da gestão pública e à melhoria do ambiente de negócios. A cidade recebeu os Selos Ouro e Inovação do programa Facilita SP, concedidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) aos municípios que implementam políticas de simplificação administrativa e incentivo ao empreendedorismo.

A entrega da certificação aconteceu durante o evento Facilita SP Municípios, realizado nesta quinta-feira (2), na capital paulista, com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, além de prefeitos, gestores públicos, parlamentares e outras autoridades estaduais. Representaram Adamantina o prefeito José Carlos Martins Tiveron, o secretário de Fiscalização e Arrecadação Tributária e interlocutor do Facilita SP, Gilmar Bosso, e o secretário de Gabinete, Wilson Alcântara.

Com a certificação, Adamantina passa a integrar o grupo de municípios que atendem aos mais elevados critérios do programa estadual, comprovando avanços na integração tecnológica, modernização dos processos administrativos, adequação da legislação municipal e adoção de medidas que garantem mais agilidade aos empreendedores.

Na prática, o reconhecimento fortalece a competitividade do município ao reduzir a burocracia para abertura e regularização de empresas, simplificar procedimentos administrativos e dispensar licenças e alvarás prévios para atividades classificadas como de baixo risco, conforme a legislação vigente. As medidas proporcionam maior segurança jurídica, reduzem custos e tornam o ambiente mais favorável para novos investimentos.

Além de beneficiar empresários e empreendedores locais, a certificação amplia a atratividade de Adamantina para empresas interessadas em expandir seus negócios, contribuindo para a geração de empregos, o fortalecimento da economia e o aumento da arrecadação municipal.

Para o prefeito José Carlos Martins Tiveron, a conquista demonstra que o município vem adotando práticas alinhadas às políticas públicas de desenvolvimento econômico do Estado.

“Os Selos Ouro e Inovação representam o reconhecimento do trabalho realizado para tornar Adamantina uma cidade mais moderna, eficiente e preparada para receber investimentos. Estamos simplificando processos, reduzindo a burocracia e criando um ambiente favorável para quem deseja empreender. Esse resultado fortalece a confiança dos empresários, amplia a competitividade do município e contribui para a geração de emprego e renda. É uma conquista que beneficia toda a população”, afirmou o prefeito.

O prefeito também fez questão de agradecer o trabalho desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Fiscalização e Arrecadação Tributária, em especial pelo empenho dos servidores na implementação das medidas necessárias para a conquista da certificação. “Esse reconhecimento é fruto do esforço conjunto de toda a equipe. Quero agradecer ao secretário Gilmar Bosso e a todos os servidores da Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária, que trabalharam com dedicação, competência e compromisso para que Adamantina alcançasse os Selos Ouro e Inovação do Facilita SP. Essa conquista demonstra que, quando o serviço público trabalha com planejamento e eficiência, quem ganha é toda a população”, destacou o prefeito.

Sobre o Facilita SP

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, o Facilita SP tem como objetivo promover a liberdade econômica por meio da simplificação do licenciamento de atividades econômicas e da integração entre Estado e municípios.

O programa avalia as administrações municipais em seis eixos: adesão, integração tecnológica, adequação regulatória, modernização de processos, inovação e engajamento. Os municípios recebem certificações nas categorias Bronze, Prata e Ouro, além do Selo Inovação para aqueles que se destacam pela adoção de soluções inovadoras.