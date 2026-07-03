Adamantina recebe seminário sobre inovação no enfrentamento aos incêndios e segurança no campo

Adamantina sediou, nesta sexta-feira (3), o seminário “Inovação no Enfrentamento aos Incêndios e na Segurança no Campo”, iniciativa voltada ao fortalecimento da prevenção de incêndios em áreas rurais, da segurança patrimonial, da gestão de riscos e da preservação do meio ambiente.

O evento reuniu representantes da Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias Municipais de Obras e Serviços, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Defesa Civil além de produtores rurais, moradores, integrantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e demais autoridades.

A iniciativa é promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP), Centro da Agricultura do Estado de São Paulo (CAESP) e sindicatos rurais.

Durante o seminário, representantes do Departamento de Sustentabilidade da Faesp apresentaram ações e estratégias desenvolvidas pela entidade para ampliar a conscientização e disseminar informações sobre a prevenção e o combate aos incêndios em áreas rurais, além de reforçar a importância da atuação integrada entre os diversos setores envolvidos.

O principal objetivo do encontro é fortalecer a gestão de riscos e ampliar a integração entre o poder público, as forças de segurança, as entidades do setor agropecuário e a sociedade civil. A proposta é incentivar a implementação de ações coordenadas, com a participação efetiva dos produtores rurais, contribuindo para a redução dos prejuízos provocados por incêndios e pela criminalidade no meio rural.

Além de abordar medidas preventivas e protocolos de atuação, o seminário também destacou a importância da troca de experiências, do planejamento conjunto e da adoção de boas práticas para a proteção das propriedades rurais, da produção agropecuária e dos recursos naturais.

A participação da Prefeitura de Adamantina reforça a preocupação da Administração Municipal com a prevenção dos incêndios, especialmente durante os períodos de estiagem, quando aumenta o risco de ocorrências que podem causar danos ao meio ambiente, prejuízos à produção rural e colocar em risco a segurança da população. Nesse contexto, o município tem buscado fortalecer o diálogo e a integração com os órgãos de segurança, entidades representativas e produtores rurais para desenvolver ações preventivas e ampliar a conscientização sobre o tema.

Sustentabilidade

Por meio do seu Departamento de Sustentabilidade, a Faesp tem intensificado sua atuação junto aos sindicatos rurais, não apenas nas questões regulatórias relacionadas ao setor, mas também na promoção de iniciativas que contribuam para a preservação ambiental e a segurança no campo.

O seminário “Inovação no Enfrentamento aos Incêndios e na Segurança no Campo” faz parte desse trabalho e tem como missão integrar instituições públicas, entidades representativas e a sociedade na busca por soluções para problemas decorrentes de causas naturais e humanas, fortalecendo a prevenção, a resposta rápida e a proteção das áreas rurais.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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