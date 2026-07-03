BICÃO ESCAPAMENTOS: tradição regional que atravessa gerações

Com mais de 30 anos de história em Adamantina, a Bicão Escapamentos consolidou-se como uma das empresas mais respeitadas do segmento automotivo na Nova Alta Paulista. Localizada na avenida Marechal Castelo Branco, 145, na entrada da cidade, a empresa é reconhecida pela qualidade dos serviços, atendimento diferenciado e pela confiança conquistada junto aos clientes ao longo de décadas.

A história da empresa começou em Cotia, com a fundação da Bicão Escapamentos e Acessórios Ltda pelo saudoso Santo Jordão. Com espírito empreendedor e dedicação ao trabalho, ele lançou as bases de um negócio que atravessou gerações e se tornou sinônimo de credibilidade.

Em Adamantina, a empresa cresceu acompanhando o desenvolvimento do município e conquistando uma sólida reputação no setor. Atualmente, o comando está nas mãos de Marcelo Jordão, filho do fundador, que preserva os valores deixados pelo pai e imprime uma gestão marcada pelo compromisso com a qualidade, honestidade e constante atualização dos serviços oferecidos.

Sob a liderança de Marcelo, a Bicão Escapamentos mantém a tradição familiar aliada à modernização, tornando-se referência em escapamentos, troca de óleo e manutenção automotiva. Mais do que uma oficina, a empresa representa um legado construído com trabalho e dedicação, mantendo uma relação de confiança com clientes de Adamantina e toda a região.

Bicão Escapamentos: avenida Marechal Castelo Branco, 145 – entrada de Adamantina. Telefones: (18) 3521-2533 e WhatsApp (18) 99745-2533.

Por Folha Regional Adamantina

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