Adamantina é contemplada com nova ambulância durante cerimônia de fortalecimento dos municípios paulistas

A Prefeitura de Adamantina foi contemplada com uma nova ambulância durante a cerimônia de Fortalecimento dos Municípios Paulistas, realizada na tarde desta quinta-feira (2), no Palácio dos Bandeirantes sede oficial do Governo do Estado de São Paulo, na capital paulista.

O evento foi promovido pelo Governo do Estado de São Paulo e reuniu o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, secretários estaduais e prefeitos de diversas cidades.

Na ocasião, Adamantina foi anunciada entre os municípios contemplados com uma nova ambulância, que integra o pacote de investimentos do Governo do Estado voltado ao fortalecimento da estrutura da saúde nos municípios paulistas.

O veículo será disponibilizado ao município em data posterior e, após os trâmites necessários, passará a integrar a frota da Secretaria Municipal de Saúde, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando mais segurança e agilidade nos serviços prestados à população.

Além da área da saúde, o Governo do Estado anunciou novos investimentos voltados ao fortalecimento dos municípios paulistas, contemplando também ações do Fundo Social de Solidariedade e da Defesa Civil.

A conquista representa mais um importante avanço para Adamantina, reforçando o compromisso da administração municipal com a ampliação da infraestrutura e a melhoria contínua dos serviços públicos oferecidos à população.

Por Comunicação Prefeitura de Adamantina

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