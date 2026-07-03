Adamantinense recebe nova homenagem e tem nome eternizado em praça em Campinas

Pedro Silva tem trajetória marcada por lutas sociais e organização popular no Jardim Santo Antônio, na região do Distrito Ouro Verde, em Campinas

O município de Campinas reconheceu novamente, nesta semana, a trajetória de Pedro da Silva, o “Seo Pedro”, adamantinense que se tornou símbolo de luta comunitária no Jardim Santo Antônio, bairro campineiro do Distrito de Ouro Verde.

Por indicação do vereador Gustavo Petta, a cidade já havia nomeado a Praça Pedro da Silva em sua homenagem e agora promoveu a instalação de um totem de identificação no local, conforme previsto na Lei nº 16.855, de 16 de dezembro de 2025.

Hoje, a Praça Pedro da Silva carrega o nome de quem ajudou a construir o próprio bairro do zero.

Outro espaço também nomeado em homenagem ao adamantinense é a Biblioteca Popular Comunitária da Associação de Moradores do Jardim Santo Antônio, ambiente mantido pelo Coletivo ECCOS – Associação de Educação, Cultura, Cidadania, Oportunidades e Solidariedade e que, por mais de uma década, promoveu cultura, entretenimento e aulas de reforço para crianças e adolescentes de toda a comunidade, além de ser sede de Ponto MIS, programa de difusão cultural e audiovisual do Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, em parceria com prefeituras.

Trajetória

Nascido em 30 de setembro de 1942 na cidade de Santo Anastácio, Pedro da Silva mudou-se com a família para Adamantina logo após seu nascimento, estabelecendo residência na Cidade Joia até meados da década de 1980, mudando-se para Campinas no ano de 1985, após o fechamento da Indústria de Óleos Vegetais São Miguel, de propriedade do sr. Bráulio Molina Frias e Filhos.

Considerado uma das principais lideranças comunitárias da região metropolitana de Campinas, Pedro Silva transformou a realidade do Jardim Santo Antônio e dos bairros circunvizinhos. “Seo Pedro” foi fundador do Jardim Santo Antônio e também da Associação de Moradores, entidade que presidiu por mais de três mandatos.

Sua atuação voluntária na organização dos movimentos de moradia inspirou dezenas de famílias da região.

Líder comunitário, Pedro Silva teve atuação reconhecida como Conselheiro Municipal de Saúde, promovendo visitas, reuniões e palestras, além de ter sido representante dos moradores na construção do Orçamento Participativo de Campinas.

Entre as principais conquistas ligadas à sua liderança estão o processo de regularização do bairro, a chegada da rede de esgoto, o asfaltamento pelo PAC Pavimentação no governo Dilma e a luta pela implantação do Centro de Saúde local. Essas ações mudaram a rotina dos moradores e consolidaram o senso de pertencimento da comunidade.

Em 2018, em reconhecimento ao trabalho social, Pedro da Silva recebeu o Diploma de Mérito Herbert de Souza – Betinho, entregue pela Câmara Municipal de Campinas. A honraria é uma das mais importantes homenagens concedidas pelo legislativo campineiro.

Já acometido pelo Alzheimer, Pedro Silva não conseguiu participar da solenidade de entrega da honraria. Ele foi representado pelo ao vice-presidente da Associação de Moradores do Jardim Santo Antônio, José Milton, que recebeu o diploma das mãos dos vereadores Gustavo Petta e Carlinhos Camelô.

Ele faleceu em 27 de agosto de 2021, aos 79 anos, após anos enfrentando comorbidades, entre as quais o Alzheimer. Deixou a viúva Nelita Alexandrina da Silva e três filhos, Ana Flávia, Flávio e Fernando.

Por ocasião de seu falecimento, o Coletivo ECCOS divulgou uma mensagem de agradecimento ao legado e exemplo deixado pelo adamantinense:

“Obrigado Seu Pedro.

A ECCOS lamenta muito a perda de mais um grande lutador social de Campinas/SP, um ativista periférico e popular que nos acolheu quando iniciamos nossa jornada coletiva lá atrás e que, com seu exemplo, nos ensinou a trabalhar e a seguir em frente sempre.

Pedro Silva era nosso parceiro de trabalho social, nosso amigo e nosso mentor. Com ele aprendemos muita coisa… muita realidade e muita luta. Com ele também promovemos eventos culturais e seus famosos bingos pra comunidade.

Pedro nos ajudou a nascer e com ele fizemos uma associação de bairro crescer, fizemos concreto, chão, rua, posto de saúde… fizemos reuniões, assembleias, plebiscitos, eleições… fizemos biblioteca popular (duas vezes), fizemos base… trabalho de base… com ele.

Da cidade, ele era Conselheiro de Saúde, era do Orçamento Participativo.

Da comunidade Jardim Santo Antônio (na região Ouro Verde), era Companheiro, Líder… era Presidente.

De nós, ele era Base.

Pedro se foi no último sábado, dia 28/7/2021, Dona Lenita (sua esposa) nos avisou.

Lamentamos junto com ela e sua família…

Deixamos nosso agradecimento eterno por tudo que ele nos fez e representou.

Mas ele nos deixou muito mais.

Deixou o exemplo de luta e perseverança, o legado de resistência periférica, a associação de um bairro…

Aquela biblioteca que ainda está lá, leva seu nome: Biblioteca Popular Pedro Silva.

Porque Seu Pedro era assim, uma verdadeira biblioteca popular.

Um grande e valoroso pedaço da ECCOS vai descansar agora… mas nós seguiremos trabalhando como nos ensinou, seguiremos em frente, sempre.

Obrigado pelo presente Seu Pedro”.

EVERTON SANTOS / Especial para Folha Regional

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