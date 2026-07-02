Prefeitura de Adamantina anuncia cobertura na área gastronômica do Parque dos Pioneiros

A Prefeitura de Adamantina anunciou nesta quinta-feira (2) o andamento de novos investimentos em infraestrutura urbana voltados à valorização dos espaços públicos, ao fortalecimento do turismo e à ampliação das opções de lazer e convivência para a população. As intervenções têm como foco também o Parque dos Pioneiros, um dos principais cartões-postais do município, que receberá novas estruturas para melhorar o atendimento ao público e ampliar sua utilização durante todo o ano.

O principal investimento será a implantação de uma cobertura metálica no Espaço Gastronômico do parque, obra que contará com investimento total de R$ 894.528,50. Os recursos são provenientes do Programa Município de Interesse Turístico (MIT), que destinará R$ 600 mil, enquanto a Prefeitura fará uma contrapartida de R$ 294.528,50.

Segundo a administração municipal, a cobertura terá aproximadamente 701 metros quadrados, proporcionando mais conforto aos frequentadores e permitindo que o espaço seja utilizado mesmo em dias de chuva ou de forte incidência solar. A expectativa é que a estrutura incentive ainda mais a realização de eventos gastronômicos, culturais, turísticos e comunitários no local.

Além da cobertura metálica, o projeto contempla uma série de melhorias estruturais, incluindo fundações em concreto armado, instalação de telhas metálicas galvanizadas, sistema de drenagem de águas pluviais, instalações elétricas completas, iluminação, pintura, fechamentos laterais e demais acabamentos necessários para garantir segurança, funcionalidade e maior durabilidade da obra.

Conforme a Prefeitura, o investimento faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura turística de Adamantina, qualificando um dos espaços públicos mais utilizados pela população e visitantes e contribuindo para o desenvolvimento do turismo local.

Paralelamente à implantação da cobertura, outra importante melhoria já está em execução no Parque dos Pioneiros. A Prefeitura segue com a construção de novos sanitários ao lado do Espaço Gastronômico, obra que complementará a estrutura existente e oferecerá mais comodidade aos frequentadores durante eventos e atividades promovidas no parque.

A instalação dos novos banheiros atende a uma demanda gerada pelo aumento da utilização do espaço, especialmente em datas comemorativas, feiras, festivais e demais eventos que atraem grande número de pessoas.

Com a conclusão das duas obras, a expectativa é de que o Parque dos Pioneiros passe a oferecer uma infraestrutura mais moderna, confortável e adequada para receber eventos de diferentes portes, fortalecendo seu papel como ponto de encontro da comunidade e importante atrativo turístico de Adamantina.

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