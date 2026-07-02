Festa Julina da Lagoa Seca acontece neste sábado

Acontece neste sábado, 4 de julho, a tradicional Festa Julina do Bairro Lagoa Seca. O evento será realizado a partir das 19h, reunindo atrações para toda a família em um ambiente de confraternização e muita animação.

A programação contará com uma grande variedade de comidas e bebidas típicas, além de espetinhos preparados na brasa e bebidas em geral.

A partir das 21h30, a animação fica por conta da Banda WP, que sobe ao palco para comandar o baile com um repertório variado, prometendo muita música e diversão durante a noite.

A organização convida a população para prestigiar a festa, que mantém viva a tradição das celebrações julinas.