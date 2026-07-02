Prefeitura de Adamantina divulga Agenda Cultural de Julho com atrações gratuitas para toda a comunidade

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, preparou uma programação diversificada para o mês de julho, reunindo cinema, música, formação cultural, atividades educativas e eventos voltados para toda a família.

As atrações acontecem em diferentes espaços culturais do município, como o Anfiteatro Fernando Paloni, o Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi”, as praças da cidade e o Parque dos Pioneiros, promovendo o acesso à cultura, ao lazer e à valorização dos artistas e projetos culturais.

A programação tem início na sexta-feira, 3 de julho, às 9h, no Anfiteatro Fernando Paloni, com mais uma sessão do programa Pontos MIS, que exibirá o filme “À Margem do Lixo”.

No sábado, 4 de julho, das 19h às 21h, as praças da cidade recebem o Coreto Itinerante, projeto realizado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), levando apresentações musicais e culturais ao público.

No dia 8 de julho, das 8h às 13h, Adamantina sediará o Encontro Regional de Gestores do Pontos MIS, reunindo representantes de municípios da região para troca de experiências e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao audiovisual.

Durante o período de 13 a 31 de julho, o Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi” promove a programação especial “Férias no Museu”, oferecendo atividades voltadas à valorização da história, da memória e do patrimônio cultural.

A agenda segue no dia 16 de julho, às 14h, com a exibição do filme “Os Meninos de Kichute”, dentro da programação do Pontos MIS.

No sábado, 18 de julho, das 20h às 22h, o Anfiteatro Fernando Paloni recebe a Mostra de Resultados do Curso de Humor, oportunidade para o público conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos participantes da oficina.

Já no dia 22 de julho, das 19h às 20h30, o Museu e Arquivo Histórico promove mais uma edição da Noite no Museu, com a atividade “Museu à Lanterna”, proporcionando uma experiência diferenciada de visitação.

No dia 23 de julho, às 14h, o Pontos MIS exibe o filme “A Natureza Invisível das Coisas”, dando continuidade à programação cinematográfica gratuita.

Encerrando o mês, o Domingo no Parque, no dia 26 de julho, das 16h às 22h, no Parque dos Pioneiros, contará com show sertanejo e uma ação das Protetoras Independentes, com venda de comidas típicas julinas em prol dos animais resgatados.

A programação de julho será finalizada no dia 31 de julho, com duas sessões do Pontos MIS, às 9h e às 13h30, apresentando a animação “Turma do Folclore”, voltada especialmente ao público infantil.

Todas as atividades são gratuitas e abertas à população. A programação poderá sofrer alterações, que serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Adamantina e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A Administração Municipal convida toda a comunidade a prestigiar as atrações e participar das atividades, fortalecendo o acesso à cultura, à educação e ao lazer no município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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