SUPERMERCADO GODOY inicia obras de novo estacionamento com cerca de 50 vagas

O Supermercado Godoy iniciou mais uma etapa de investimentos na sua estrutura em Adamantina com a construção de um novo estacionamento para clientes. A área, localizada na esquina da avenida Capitão José Antônio de Oliveira com a rua Fioravante Spósito, faz parte do processo de expansão da empresa e deverá disponibilizar aproximadamente 50 vagas.

As obras começaram com a demolição das edificações existentes e a preparação do terreno. Atualmente, os trabalhos avançam para a fase de alvenaria. De acordo com o empresário Marcos Godoi, a nova estrutura proporcionará mais comodidade aos consumidores e contribuirá para melhorar a circulação de veículos na região comercial.

Além de atender os clientes, o espaço também poderá ser utilizado para eventos promovidos pelo supermercado e parceiros.

Fundado em 1963 por Lucídeo Godoi, o Supermercado Godoy é uma das empresas mais tradi-cionais de Adamantina. Atualmente administrado pela família Godoi, o empreendimento reúne cerca de 180 colaboradores e mantém uma política constante de investimentos e modernização o que demonstram sua importância para a economia local.

Por Folha Regional Adamantina

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