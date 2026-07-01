Acidente entre caminhões, ônibus e maquinário interdita trecho da Rodovia Raposo Tavares

Uma colisão envolvendo dois caminhões, um ônibus e um maquinário causou congestionamento na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Angatuba (SP), na tarde desta terça-feira (30).
De acordo com informações da Artesp, um dos caminhões seguia no sentido capital quando, na altura do km 195, colidiu contra o outro caminhão. Na sequência, o veículo atingiu um ônibus, foi projetado e acabou batendo no maquinário.
Os ocupantes do ônibus não ficaram feridos. Já uma pessoa que estava no caminhão que provocou o acidente teve ferimentos leves e outra ficou com ferimentos moderados. No outro caminhão atingido, um ocupante também sofreu ferimentos moderados.
Em nota, a concessionária Via Raposo, responsável pelo trecho, informou que o local segue com desvio pontual para a pista contrária, com o tráfego fluindo lentamente para atendimento da ocorrência e atuação das equipes.
A concessionária também informou que foram mobilizadas equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA), viatura de Inspeção de Tráfego (IT) e guincho pesado (GP), além do apoio da Polícia Militar Rodoviária.
Por Direção de Jornalismo Leia Notícias