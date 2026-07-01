Acidente entre caminhões, ônibus e maquinário interdita trecho da Rodovia Raposo Tavares

Uma colisão envolvendo dois caminhões, um ônibus e um maquinário causou congestionamento na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Angatuba (SP), na tarde desta terça-feira (30).

De acordo com informações da Artesp, um dos caminhões seguia no sentido capital quando, na altura do km 195, colidiu contra o outro caminhão. Na sequência, o veículo atingiu um ônibus, foi projetado e acabou batendo no maquinário.