Megaoperação contra o PCC cumpre mandados de busca e apreensão em penitenciárias no interior de SP

Uma megaoperação realizada nesta quarta-feira (1º) pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) com o intuito de desarticular a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) dentro e fora de unidades prisionais cumpriu mandados de busca e apreensão na região noroeste de São Paulo.
Conforme o Ministério Público de São Paulo (MPSP), foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na Penitenciária de Valparaíso (SP) e outros dois na unidade prisional de Lavínia.
Segundo apurado pela TV TEM, nos dois presídios, os alvos já estavam em regime fechado. O detento abordado em Lavínia tem 28 anos, e o preso de Valparaíso tem 36 anos.