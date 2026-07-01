Avião agrícola faz pouso forçado no interior de SP

No entanto, sem potência suficiente para completar a manobra, precisou fazer um pouso de emergência em um terreno irregular. Durante o impacto com o solo, a aeronave sofreu danos estruturais, como o rompimento parcial do trem de pouso, a perda do conjunto da hélice e avarias na asa direita. A aeronave já foi retirada do local.

Após a parada, o piloto percebeu fumaça e um princípio de incêndio na região do motor, conseguiu deixar a aeronave sozinho e não sofreu ferimentos.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e deverá apurar as circunstâncias do incidente. Também foi solicitada perícia no local.