Avião agrícola faz pouso forçado no interior de SP

Um avião agrícola sofreu danos estruturais após realizar um pouso forçado de emergência na tarde de segunda-feira (29), em uma propriedade rural de Monções (SP). O piloto, de 36 anos, conseguiu escapar sozinho e ileso antes que um princípio de incêndio atingisse o motor da aeronave.
De acordo com o boletim de ocorrência, o avião havia decolado da base operacional da empresa para realizar o trabalho de pulverização de defensivos na região. O problema aconteceu durante o sexto percurso de aplicação sobre a lavoura.
O piloto disse à polícia que ouviu um forte estampido no motor, seguido de uma explosão e da perda total de potência da aeronave. Como voava em baixa altitude, característica das operações agrícolas, ele descartou a carga remanescente e tentou retornar à pista de decolagem.