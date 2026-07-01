Avião com mais de 200 kg de cocaína é interceptado após perseguição aérea no interior de SP; piloto é preso

Um homem foi preso e mais de 200 quilos de cocaína foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (1º) durante uma operação da Polícia Militar (PM), em Florínea (SP). A droga era transportada em uma aeronave, que foi perseguida pelo helicóptero Águia por cerca de 40 minutos.
Segundo a PM, o helicóptero Águia 05, da Base de Aviação da Polícia Militar de Presidente Prudente (SP), realizava patrulhamento na região quando recebeu informações sobre a aeronave suspeita.
Após localizar o avião, os policiais iniciaram a perseguição aérea. Cerca de 40 minutos depois, a aeronave suspeita pousou em uma área de vegetação, em Florínea, e o piloto fugiu pela mata.