6º Campeonato Interno do Banespinha de Futebol Médio de Adamantina 2026 inicia nesta quarta-feira

Com o intuito de fazer da prática esportiva momentos de lazer, descontração e confraternização, os Amigos dos treinamentos as quartas e sábado no Clube do Banespinha de Adamantina inicia nesta quarta-feira (1º) a primeira rodada da 6ª edição do Campeonato Interno do Banespinha “Adriano Machert” de Futebol Médio de Adamantina.

Os organizadores homenagearam as equipes com o nome dos países que disputam Copa do Mundo.

AS PARTIDAS

Na primeira partida às 19h00, África do Sul enfrenta Noruega.

Já na segunda partida às 20h00, Nova Zelândia enfrenta Equador.

ARBITRAGEM

Raiuri Miranda

SORTEIO E JOGADORES

A competição conta com somente a participação de jogadores dos treinamentos e formação das equipes foi mediante o sorteio de jogadores por posições. Confira as equipes e seus jogadores:

NOVA ZELÂNDIA: Glayson – Xande Rezende – Caique Azevedo – Guilherme Catu- Cleber Wood- Evandro Cavassini- Juninho Toledo- Nino- Rogério Fernandes – Thom e Binho Bortoleto.

ÁFRICA DO SUL: Thiago Chicão – Dú – Edmar – Gabriel – Guilherme Ultrago – Jailson – Jonatan – Luan Santana – Juninho – Luizinho Sena e Max.

NORUEGA: Julião – Brito – Cesinha – Delta – Douglas – Gabriel Cassiano – Lucas Caetano – Léo – Mateusão – Passarini – Porquinho e Rampasso.

EQUADOR: André – Balbuena – Diego – Nando – Paquetá – Lê Passarini – Fernandinho – Sandro – Paulinho – Tchuba – Xaropinho e Vinicius Índio.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery

.