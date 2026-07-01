Campeonato Varzeano de Futebol de Campo teve vitórias do Resenha EC e Hookan Valen

Mais dois jogos foram realizados no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina, na noite de terça-feira (30) pela 7ª rodada do Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo de Adamantina.

A equipe do Resenha EC/ Panela Caipira e Betão FC/ Med Imagem fizeram um confronto eletrizante que terminou no primeiro tempo sem abertura de contagem (0x0). Na segunda etapa jogando com um jogador a mais em campo, devido a expulsão do jogador Maranhão (Betão FC) a equipe do Resenha EC aproveitou os contra ataques decidiu a partida nos minutos finais com o oportunismo do bom jogador Guilherme Batoré “Pancadão” que com único gol garantiu a vitória da equipe por 1 a 0.

Foi a segunda vitória do Resenha EC na competição da várzea adamantinense.

HOOKAN VALEN GOLEIA VILA FREITAS FC

No segundo confronto a SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ Escritório Cruzeiro do Sul/Pé na Areia sem dificuldade conquistou sua segunda vitória ao superar com a vitória de virada pelo placar 6 a 1 diante da Vila Freitas FC/ Star Motos/ Barraca da Arlete Salgados/ Fort Pedras/ Anderson Veículos.

ARBITRAGEM

Judá de Lucélia

TREZE EQUIPES

A competição conta com 13 equipes de Adamantina divididas em 3 grupos.

GRUPO – A

-Betão FC

-Borussia FC

-San Remo EC

-Resenha EC

-Fratelo’s Sport

GRUPO – B

-SE Hookan Valen

-Portuguesa FC

-Vila Freitas FC

-Real Unidos FC

GRUPO – C

-Adamantina City

-Vila Jamil EC

-Lagoa Seca FC

-Olímpiacos

ORGANIZAÇÃO

Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina.

Por: Jair Kbça

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