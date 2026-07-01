Campeonato Varzeano de Futebol de Campo teve vitórias do Resenha EC e Hookan Valen

Mais dois jogos foram realizados no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina, na noite de terça-feira (30) pela 7ª rodada do Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo de Adamantina.
A equipe do Resenha EC/ Panela Caipira e Betão FC/ Med Imagem fizeram um confronto eletrizante que terminou no primeiro tempo sem abertura de contagem (0x0). Na segunda etapa jogando com um jogador a mais em campo, devido a expulsão do jogador Maranhão (Betão FC) a equipe do Resenha EC aproveitou os contra ataques decidiu a partida nos minutos finais com o oportunismo do bom jogador Guilherme Batoré “Pancadão” que com único gol garantiu a vitória da equipe por 1 a 0.
Foi a segunda vitória do Resenha EC na competição da várzea adamantinense.
HOOKAN VALEN GOLEIA VILA FREITAS FC
No segundo confronto a SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ Escritório Cruzeiro do Sul/Pé na Areia sem dificuldade conquistou sua segunda vitória ao superar com a vitória de virada pelo placar 6 a 1 diante da Vila Freitas FC/ Star Motos/ Barraca da Arlete Salgados/ Fort Pedras/ Anderson Veículos.
ARBITRAGEM
Judá de Lucélia
TREZE EQUIPES
A competição conta com 13 equipes de Adamantina divididas em 3 grupos.
GRUPO – A
-Betão FC
-Borussia FC
-San Remo EC
-Resenha EC
-Fratelo’s Sport
GRUPO – B
-SE Hookan Valen
-Portuguesa FC
-Vila Freitas FC
-Real Unidos FC
GRUPO – C
-Adamantina City
-Vila Jamil EC
-Lagoa Seca FC
-Olímpiacos
ORGANIZAÇÃO
Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina.
Por: Jair Kbça
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