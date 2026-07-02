Campanha do Agasalho reforça solidariedade e beneficia famílias atendidas pelo Fundo Social de Adamantina

A Campanha do Agasalho promovida pela Lavanderia Celaví foi concluída com resultados positivos, reafirmando o compromisso da empresa com a responsabilidade social e o bem-estar da comunidade adamantinense. A ação contou com o apoio da população e teve as doações destinadas a Prefeitura de Adamantina por meio do Fundo Social de Solidariedade, que fará o encaminhamento às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa começou com a aquisição, pela própria empresa, de 20 mantas, que deram início à campanha e incentivaram a participação da comunidade em uma corrente de solidariedade voltada a aquecer quem mais precisa durante o inverno.

Além da arrecadação, a Lavanderia realizou a higienização de todas as roupas recebidas, garantindo que as peças fossem entregues em condições adequadas de uso, com cuidado, respeito e dignidade às famílias beneficiadas.

A entrega das doações foi realizada ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, que destacou a importância da parceria com a iniciativa privada para ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente nos meses de temperaturas mais baixas.

Para os representantes da Lavanderia, a campanha representa mais do que uma ação solidária. É uma forma de contribuir ativamente com a comunidade, fortalecendo valores como empatia, acolhimento e responsabilidade social.

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, agradece à Lavanderia Celaví pela iniciativa e a todos os cidadãos que participaram da campanha, demonstrando que a união entre empresas, poder público e população faz a diferença na construção de uma sociedade mais humana e solidária.

Cada doação representa um gesto de carinho e esperança, levando não apenas proteção contra o frio, mas também conforto e dignidade às famílias atendidas.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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