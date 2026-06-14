Show de Claudio Lacerda é transferido para o Anfiteatro Fernando Paloni e está mantido neste domingo em Adamantina

As comemorações pelos 77 anos de Adamantina continuam com uma programação especial preparada pela Prefeitura, que teve início no dia 1º de junho e segue até o final do mês.

Neste domingo (14), o show do cantor Claudio Lacerda está mantido e será realizado a partir das 20h, no Anfiteatro Fernando Paloni.

Inicialmente prevista para acontecer no Parque dos Pioneiros, a apresentação foi transferida para o anfiteatro em razão das condições climáticas previstas para os próximos dias, garantindo mais conforto e segurança ao público.

A apresentação musical é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Sesc Thermas e o Sincomércio.