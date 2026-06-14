Show de Claudio Lacerda é transferido para o Anfiteatro Fernando Paloni e está mantido neste domingo em Adamantina

As comemorações pelos 77 anos de Adamantina continuam com uma programação especial preparada pela Prefeitura, que teve início no dia 1º de junho e segue até o final do mês.
Neste domingo (14), o show do cantor Claudio Lacerda está mantido e será realizado a partir das 20h, no Anfiteatro Fernando Paloni.
Inicialmente prevista para acontecer no Parque dos Pioneiros, a apresentação foi transferida para o anfiteatro em razão das condições climáticas previstas para os próximos dias, garantindo mais conforto e segurança ao público.
A apresentação musical é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Sesc Thermas e o Sincomércio.
A Prefeitura de Adamantina convida toda a população para prestigiar mais essa atração da programação comemorativa dos 77 anos do município e reforça que a entrada é gratuita. (Por: Assessoria de Imprensa / Prefeitura de Adamantina)