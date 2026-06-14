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Cidades

Show de Claudio Lacerda é transferido para o Anfiteatro Fernando Paloni e está mantido neste domingo em Adamantina

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

As comemorações pelos 77 anos de Adamantina continuam com uma programação especial preparada pela Prefeitura, que teve início no dia 1º de junho e segue até o final do mês.

Neste domingo (14), o show do cantor Claudio Lacerda está mantido e será realizado a partir das 20h, no Anfiteatro Fernando Paloni.

Inicialmente prevista para acontecer no Parque dos Pioneiros, a apresentação foi transferida para o anfiteatro em razão das condições climáticas previstas para os próximos dias, garantindo mais conforto e segurança ao público.

A apresentação musical é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Sesc Thermas e o Sincomércio.

A Prefeitura de Adamantina convida toda a população para prestigiar mais essa atração da programação comemorativa dos 77 anos do município e reforça que a entrada é gratuita. (Por: Assessoria de Imprensa  / Prefeitura de Adamantina)

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