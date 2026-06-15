Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

Durante todo o mês de junho, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove a campanha Junho Violeta, uma mobilização voltada à conscientização da população sobre a prevenção e o combate à violência contra a pessoa idosa.
A iniciativa faz referência ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho e instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de garantir respeito, dignidade e proteção à população idosa.
A iniciativa faz referência ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho e instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de garantir respeito, dignidade e proteção à população idosa.
Em Adamantina, a campanha é desenvolvida em parceria com o CRAS, CREAS, Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), OAB, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Procon, fortalecendo as ações de orientação, acolhimento e garantia de direitos.
A programação busca conscientizar a sociedade sobre diferentes formas de violência que atingem os idosos, como agressões físicas e psicológicas, abandono, negligência, maus-tratos e violência financeira. Também são abordados temas relacionados à prevenção de golpes e fraudes, situações que têm afetado cada vez mais essa parcela da população.
Outro ponto importante trabalhado pela campanha é o combate ao idadismo, caracterizado por atitudes de preconceito e discriminação em razão da idade. A proposta é estimular uma cultura de respeito, inclusão e reconhecimento da contribuição das pessoas idosas para a sociedade.
Além da conscientização, o Junho Violeta destaca a importância do papel da família e da comunidade na promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos. O cuidado, a atenção e o acompanhamento familiar são fundamentais para garantir um envelhecimento saudável, seguro e com dignidade.
A cor violeta, símbolo da campanha, representa respeito, valorização, reconhecimento e gratidão às pessoas idosas, reforçando a necessidade de uma atuação conjunta entre poder público, familiares e sociedade na proteção dessa população.
A Prefeitura de Adamantina lembra que qualquer suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa deve ser denunciada. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100, canal gratuito do Governo Federal disponível 24 horas por dia.
Ao longo do mês, ações educativas e de conscientização continuam sendo realizadas no município, reafirmando o compromisso da administração municipal com a defesa dos direitos, a proteção e a valorização das pessoas idosas.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA