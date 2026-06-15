Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

Durante todo o mês de junho, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove a campanha Junho Violeta, uma mobilização voltada à conscientização da população sobre a prevenção e o combate à violência contra a pessoa idosa. Durante todo o mês de junho, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promove a campanha Junho Violeta, uma mobilização voltada à conscientização da população sobre a prevenção e o combate à violência contra a pessoa idosa.



A iniciativa faz referência ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho e instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de garantir respeito, dignidade e proteção à população idosa.





Em Adamantina, a campanha é desenvolvida em parceria com o CRAS, CREAS, Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), OAB, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Procon, fortalecendo as ações de orientação, acolhimento e garantia de direitos.



A programação busca conscientizar a sociedade sobre diferentes formas de violência que atingem os idosos, como agressões físicas e psicológicas, abandono, negligência, maus-tratos e violência financeira. Também são abordados temas relacionados à prevenção de golpes e fraudes, situações que têm afetado cada vez mais essa parcela da população.





Outro ponto importante trabalhado pela campanha é o combate ao idadismo, caracterizado por atitudes de preconceito e discriminação em razão da idade. A proposta é estimular uma cultura de respeito, inclusão e reconhecimento da contribuição das pessoas idosas para a sociedade.



Além da conscientização, o Junho Violeta destaca a importância do papel da família e da comunidade na promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos. O cuidado, a atenção e o acompanhamento familiar são fundamentais para garantir um envelhecimento saudável, seguro e com dignidade.