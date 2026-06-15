Prefeito reúne equipe de governo para alinhamento de ações e definição de metas para Adamantina

As reuniões periódicas entre o chefe do Executivo, a vice-prefeita e os secretários fazem parte da rotina da administração municipal e têm como finalidade promover o alinhamento das ações governamentais, fortalecer a integração entre as secretarias e garantir maior eficiência na execução dos serviços prestados à população.

Durante o encontro, foram debatidos projetos, demandas e estratégias voltadas ao desenvolvimento de Adamantina, reforçando o compromisso da gestão com o planejamento, a transparência e a busca constante por melhorias em todas as áreas da administração pública.

Segundo o prefeito José Carlos Martins Tiveron, a atuação integrada da equipe de governo é fundamental para que as ações sejam desenvolvidas de forma coordenada, assegurando resultados positivos para a população e contribuindo para o crescimento do município.

A administração municipal mantém o compromisso de acompanhar de perto as demandas da cidade, promovendo reuniões de alinhamento e planejamento que possibilitam o avanço de projetos e a construção de soluções para o desenvolvimento de Adamantina.