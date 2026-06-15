Campeonato Interno Individual do Grupo de Bocha do ATC é finalizado com sucesso

Com o objetivo de fazer do esporte momentos de lazer e entretenimento entre os associados, o Adamantina Tênis Clube (ATC) sob a presidência Sérgio Maia e diretoria, finalizou com sucesso no domingo (14) às disputas finais do Campeonato Interno Individual do Grupo da Bocha.

A competição teve início no final de fevereiro e contou com a participação de 24 jogadores associados e todos jogaram 24 partidas na competição.

Após várias disputas nos diversos meses e aos domingos a classificação ficou definida da seguinte forma.

CLASSIFICAÇÃO

1° Lugar: Jair Fragnan

2° Lugar: Afrânio Mendonça

3° Lugar: José Borro

4° Lugar: Edson Rosseto.

-AGRADECIMENTO E APOIO

O coordenador Paulo Filgueira do Grupo da Bocha, agradece o empenho de todos jogadores na competição e o apoio do presidente Sérgio Maia.

Por Jair Kbça / Foto Cedida: Afranio Mendonça Salgado

.