3º Torneio de Tênis de Mesa movimenta o sábado em Adamantina e reúne atletas da região

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realizou neste sábado (13) o 3º Torneio de Tênis de Mesa, que reuniu atletas de Adamantina, Pacaembu e Lucélia em um dia marcado por grandes disputas, integração e espírito esportivo.

A competição aconteceu no CET AMJAIP (Associação de Moradores do Jardim América, Jardim Ipiranga e Conjunto Palmeiras), localizado na Rua Adoniran Barbosa, nº 377, e contou com a participação de quase 40 mesatenistas nas categorias Sub-13 Masculino e Sub-17 Masculino e Feminino.

Ao longo do torneio, o público acompanhou partidas equilibradas, que evidenciaram o talento, a dedicação e a evolução técnica dos atletas. Mais do que os resultados, a competição foi marcada pelo respeito entre os participantes, pela determinação e pelo espírito esportivo, valores fundamentais incentivados por meio da prática esportiva.

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, agradece a participação dos atletas, familiares, apoiadores e das delegações de Pacaembu e Lucélia, que contribuíram para o sucesso do evento e fizeram deste sábado um momento especial para o esporte regional.

A administração municipal reforça seu compromisso com o incentivo ao esporte como ferramenta de desenvolvimento, inclusão e formação de crianças e jovens. Aos mesatenistas, fica a mensagem de incentivo para que continuem treinando, evoluindo e acreditando em seu potencial.

O próximo encontro já tem data prevista: em novembro, Adamantina voltará a sediar mais uma edição do torneio, fortalecendo ainda mais a modalidade no município e na região.

Assessoria de Imprensa / Prefeitura de Adamantina



