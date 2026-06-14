Telão no Parque dos Pioneiros reúne torcida para estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 foi acompanhada por um bom público no Parque dos Pioneiros, em Adamantina. A Prefeitura de Adamantina instalou um telão no local como parte da programação especial em comemoração aos 77 anos do município, proporcionando aos moradores um espaço de confraternização, lazer e incentivo ao esporte.

Famílias, amigos e torcedores se reuniram para acompanhar a partida entre Brasil e Marrocos, que terminou empatada em 1 a 1. A cada lance, a torcida vibrou e demonstrou toda a paixão pelo futebol, criando um ambiente de alegria e união.



Nem mesmo a chuva afastou o público. Os adamantinenses permaneceram no local para prestigiar a estreia da Seleção, reforçando o espírito de comemoração que marca as festividades de aniversário da cidade.

A Prefeitura de Adamantina destaca que a iniciativa integra a programação dos 77 anos do município e reafirma o compromisso da administração municipal em oferecer à população momentos de cultura, esporte, lazer e entretenimento, promovendo a convivência entre as famílias e valorizando os espaços públicos como locais de encontro e celebração.