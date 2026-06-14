Corrida em Adamantina atrai grande público nas comemorações dos 77 anos do município

Nem mesmo a chuva desanimou os atletas que participaram da Hexa Run 5K e da caminhada de 3 quilômetros, realizadas neste sábado (13), como parte da programação comemorativa dos 77 anos de Adamantina.

O evento reuniu 320 inscritos, que se concentraram com antecedência no Parque dos Pioneiros, local da largada e da chegada das provas.

Com alegria, disposição e espírito de superação, os participantes encararam o percurso, transformando a corrida em um momento de celebração ao esporte, à saúde e ao aniversário do município. A programação contou ainda com a participação de 15 atiradores do Tiro de Guerra 02-080 e do chefe de instrução, 1º Sargento Gilberto das Neves, reforçando o espírito de integração e cidadania do evento.

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, apoiou a realização da corrida, reafirmando seu compromisso com o incentivo à prática esportiva e com a promoção de ações que contribuem para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população. A atividade integrou as comemorações dos 77 anos da cidade, proporcionando um momento de confraternização, lazer e valorização da comunidade.



A entrega dos kits aconteceu no próprio Parque dos Pioneiros, entre 14h30 e 16h30, antecedendo a largada da prova.

Além das disputas esportivas, o público presente pôde aproveitar uma estrutura preparada para receber atletas e familiares, com música, área de convivência, pontos de hidratação e medalhas para todos os concluintes da corrida e da caminhada.

A prova foi realizada pela B3 Eventos Esportivos, com apoio da Prefeitura de Adamantina. A Administração Municipal destaca que iniciativas como essa fortalecem o calendário esportivo e turístico da cidade, estimulam hábitos saudáveis e tornam as comemorações do aniversário do município ainda mais participativas e especiais para toda a população.



Classificação Geral

Masculino;

1º Marcelo Henrique Rocha

2º Rafael Bueno Ramires

3º Josemar Fernandes Soares

4º Marcio Nakaoka Vicentini

5º Lincoln Oliveira da Cruz



Feminino;