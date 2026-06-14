Acidente em canteiro central mobiliza equipes da Secretaria Municipal de Obras em Adamantina

Um acidente de trânsito registrado na Rua Deputado Cunha Bueno, nas proximidades do Parque Caldeira, em Adamantina, mobilizou servidores da Secretaria Municipal de Obras neste feriado.



De acordo com as informações, o motorista de um veículo perdeu o controle da direção e colidiu contra o canteiro central, destruindo parte da estrutura. O automóvel também sofreu danos, porém, felizmente, ninguém ficou ferido.

Em razão dos estragos, a estrutura danificada precisou ser removida da via para evitar novos acidentes e garantir a segurança dos motoristas e pedestres que transitam pelo local.

Mesmo sendo feriado, equipes da Secretaria Municipal de Obras foram prontamente acionadas e realizaram a retirada dos destroços, além da limpeza da pista, restabelecendo as condições de segurança para o tráfego.

A Prefeitura de Adamantina destaca o comprometimento e a agilidade dos servidores municipais, que atuaram de forma rápida para minimizar os impactos do acidente e assegurar a segurança da população.



